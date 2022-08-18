Fondaş medyadan göz göre göre yalan! AK Parti'den sert tepki: Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Halk TV, TELE 1 ve KRT kanallarının CHP ile İP'den her ay düzenli maaş aldığı yönündeki söylemleri kamuoyunda tazeliğini korurken, TELE 1 yalan haberlerle algı operasyonuna girişmekten vazgeçmiyor.

Fondaş medya kurumlarından TELE 1 göz göre göre yalan bir habere imza attı.

TELE 1 ekranlarında AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümünde, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı saat dağıtıldığı iddia edildi.

15 Ağustos Pazartesi günü yapılan, özellikle sade bir şekilde gerçekleştirilen programda hiçbir şekilde saat dağıtılmadığı ifade edilirken, çıkan haber kesin bir dille yalanlandı.

TELE 1'in skandal yalanına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz." dedi.