Güncel

Fondaş medyadan kamuoyunu yanıltma girişimi: ''Türk Telekom'' manipülasyonu başarısız

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, Türk Telekom'un hizmetlerini özel şirketlere devredeceği ve bunun kamu zararına yol açacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik haber ve paylaşımların açık bir dezenformasyon faaliyeti olduğu vurgulandı.

HABER MERKEZİ27 Ocak 2026 Salı 20:43 - Güncelleme:
Fondaş medyadan kamuoyunu yanıltma girişimi: ''Türk Telekom'' manipülasyonu başarısız
DMM'den yapılan açıklamada, Türk Telekom'da gündeme getirilen uygulamaların sektörde yaygın olarak kullanılan rutin operasyonel süreçler olduğu belirtildi. Söz konusu işlemlerin herhangi bir hizmet devri anlamına gelmediği net bir dille ifade edildi.

"SPEKÜLATİF İDDİALARA İTİBAR EDİLMESİN"

Dezenformasyonla mücadele merkezi konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şunları kaydetti:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan; "Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Türk Telekom'da söz konusu olan uygulama, sektörde yaygın şekilde kullanılan ve herhangi bir hizmet devri anlamına gelmeyen rutin operasyonel süreçlerdir.

Bu iş modelinde iddiaya konu bir kamu zararı olmadığı gibi abonelere yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemler de asılsızdır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

