Fondaş medyadan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Haddinden fazla Amerikancı var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışılan ABD ziyaretiyle ilgili eleştiriler sürerken bir bomba gelişme de CHP tarafından fonlanan TELE 1 kanalında yaşandı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirme yapan CHP lideri, tüm dünyanın Türkiye'nin rolünü övdüğü ortamda, Ukrayna'dan taraf olunması gerektiğini söylemişti.

CHP'NİN "SAVAŞTA TARAF OLMA" VAADİ

'Savaşta taraf olma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA VERDİ VERİŞTİRDİ!

Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklaması, partisi tarafından fonlanan medya kuruluşlarında da eleştirisi konusu oldu.

CHP yandaşı Merdan Yanardağ, Tele1 canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının 'haddinden fazla Amerikancı olduğunu' vurguladı.

CHP liderinin yanlış yaptığını söyleyen Yanardağ, "En azından bu iktidar gibi davranabilir CHP. Biz Ukrayna-Rusya arasında bu savaşın barış içinde önce ateşkes ardından da siyasi bir biçimde çözülerek bir barışa kavuşturulmasını savunuyoruz, dersiniz ve çıkarsınız." diye konuştu.

"UKRAYNA'DAKİ NEONAZİ'Yİ NİYE DESTEKLİYORSUN?"

Yanardağ yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu, Amerikan gezisinin dönüşünde, Ukrayna'yı destekleme açıklaması yaptı. Ben anlamadım niye? Ukrayna'daki NeoNazi'yi niye destekleyeceksiniz? Kendi halkına karşı, sivillere karşı soykırım niteliğinde katliamlar uygulamış bir ülkeyi niye destekleyeceksiniz? Zelenski iktidarını niye destekleyeceksiniz?

"EN AZINDAN İKTİDAR GİBİ DAVRAN BARIŞ İSTE"

En azından bu iktidar gibi davranabilir CHP. Biz Ukrayna-Rusya arasında bu savaşın barış içinde önce ateşkes ardından da siyasi bir biçimde çözülerek bir barışa kavuşturulmasını savunuyoruz, dersiniz ve çıkarsınız. Ben Kılıçdaroğlu'nun çevresinde haddinden fazla Amerikancı olduğunu ve yanlış davrandığını düşünüyorum."