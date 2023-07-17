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Fondaş medyadan kirli algı operasyonu! Oyunlarını AK Parti milletvekili bozdu: Bu nasıl bir iftira

Muhalefet yakınlığıyla bilinen fondaş medya Sözcü TV, Hatay'da çıkan orman yangını üzerinden kirli bir algı operasyonuna girişti. Fondaş medyanın 'devlet müdahale etmiyor' yalanına olay yerinde bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel engel oldu. İftiralara tepkisini gösteren AK Partili Özel, 'Hanımefendi ben AK Parti Hatay Milletvekiliyim. Orman teşkilatı burada, uçaklar burada yapmayın Allah aşkına. Bu nasıl bir iftira. Bakın buradayım ben Hatay Milletvekiliyim. İskenderun Bölge Müdürü burada.' dedi.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
Fondaş medyadan kirli algı operasyonu! Oyunlarını AK Parti milletvekili bozdu: Bu nasıl bir iftira
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Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Alevler bugün Müftüler köyüne sıçrarken, yerleşim yerleri etkilenmeden kısa sürede söndürüldü.

FONDAŞ MEDYA ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİ

Bölgede gece gündüz demeden çalışan ekipleri görmezden gelen Sözcü TV ise kirli bir algı operasyonuna girişti.

Köye giden Sözcü TV muhabiri, "Müftüler'in yerlileri olduğumuz noktada nöbet tutmuyor olsaydı ne evlerini koruyor olabileceklerdi ne de atalarından kalan ormanları" dedi.

KİRLİ ALGIYI AK PARTİLİ VEKİL BOZDU

O sırada bölge halkıyla birlikte alevleri söndürmeye çalışan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel duruma tepki gösterdi. "Hanımefendi ben AK Parti Hatay Milletvekiliyim. Orman teşkilatı burada, uçaklar burada yapmayın Allah aşkına ya." diyen Özel, "Bu nasıl bir iftira. Bakın buradayım ben Hatay Milletvekiliyim. İskenderun Bölge Müdürü burada." ifadelerini kullandı.

'ENGELLENİYORUZ' YALANINA SIĞINDI

Algı operasyonu elinde patlayan muhabir ise bu kez de 'engelleniyoruz' yalanına sığındı. Sözcü TV de o anları 'Muhabirimize Yangın Bölgesinde Müdahale' başlığı ile servis etti.

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  • (Spot metindeki kelimelerin büyük harf/küçük harf uyumuna dikkat ederek şekillendirilmiştir)

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