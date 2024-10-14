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Fondaş medyadan 'makam aracı' yalanı! Envanterde olmadığı ortaya çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, 'Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası doğru değildir' ifadeleri kullanıldı.

14 Ekim 2024 Pazartesi 16:27 - Güncelleme:
Fondaş medyadan 'makam aracı' yalanı! Envanterde olmadığı ortaya çıktı
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiası doğru değildir. İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Orman Eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında, bahse konu iddiaya dair herhangi bir görüşme meydana gelmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

  • Vahit Kirişçi
  • İbrahim Yumaklı
  • nakam aracı

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