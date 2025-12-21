İSTANBUL 13°C / 9°C
Güncel

Fondaş medyanın bir kirli oyunu daha ifşa oldu: “Çıplak arama” yalanı da tutmadı

Algı oyunlarıNI sürdüren fondaş medyanın bir yalanı daha ifşa oldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in ceza infaz kurumunda “çıplak aramaya maruz bırakıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

21 Aralık 2025 Pazar 01:42
Fondaş medyanın bir kirli oyunu daha ifşa oldu: “Çıplak arama” yalanı da tutmadı
CTE'nin Nsosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, İBB Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönünde yayınlanan haber ve paylaşımlar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulleri, üst aramaları ve kuruma yerleştirme işlemleri, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri esas alınarak titizlikle uygulanmaktadır. Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir."

  • Fatoş Pınar Türker
  • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

