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Fondaş medyanın 'fişleme' yalanı tutmadı: Herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk yok

Fondaş Halk TV ve Cumhuriyet gazetesinin 'Oruç tutan öğrenciye takdir tutmayana fişleme' iddiası yalan çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), bu tür iddialarla servis edilen haberlerin manipülasyon içerdiğini bildirdi. DMM'den yapılan açıklamada, 'Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda eğitim öğretim süreci, çoğulculuk anlayışıyla, tüm öğrencilerin yaşam ve inanç haklarına saygı çerçevesinde yürütülmektedir. Etkinler her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllülük esasına dayalı olarak düzenlenmektedir. Süreçlerinde katılıma yönelik herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk getirilmemektedir.' denildi.

Haber Merkezi28 Şubat 2025 Cuma 17:15 - Güncelleme:
Fondaş medyanın 'fişleme' yalanı tutmadı: Herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk yok
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), fondaş Halk TV ve Cumhuriyet gazetesi gibi bazı basın yayın organlarında, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oruç tutan öğrenciye takdir, tutmayana fişleme" iddiasıyla servis edilen haberlerin manipülasyon içerdiğini duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oruç tutan öğrenciye takdir, tutmayana fişleme" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bu iddialarla servis edilen haberlerin manipülasyon içerdiği belirtilen açıklamada, Bakanlığa bağlı tüm okullarda eğitim öğretim sürecinin, çoğulculuk anlayışıyla, tüm öğrencilerin yaşam ve inanç haklarına saygı çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, ramazan ayına yönelik etkinlikler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile Değerler Eğitimi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllülük esasına dayalı olarak düzenlenmektedir. Söz konusu etkinlikler, öğrencilerin kültürel ve manevi değerlerini tanımasını amaçlamakta olup, eğitim öğretim süreçlerinde katılıma yönelik herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk getirilmemektedir. Okullarda tüm öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek eğitim süreci kesintisiz şekilde devam etmekte, kantinler ve yemekhaneler her zamanki gibi açık ve hizmet vermeye devam etmektedir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülatif iddialara itibar etmeyiniz."

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