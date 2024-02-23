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Fondaş medyanın Togg hazımsızlığı sürüyor! Skandal sözlerle pazarın liderini hedef aldı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen fondaş medya gazetecileri Türkiye'nin milli gururu Togg'u yine hazmedemedi. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, elektrikli otomobil pazarının lideri Togg'u hedef aldı. Muratoğlu, Togg'a 'gereksiz yatırım1 dedi.

23 Şubat 2024 Cuma 19:22 - Güncelleme:
Fondaş medyanın Togg hazımsızlığı sürüyor! Skandal sözlerle pazarın liderini hedef aldı
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Muhalif yandaşlarının yerli ve milli yatırım hazımsızlığı sürüyor. İlk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçağımız KAAN'ın başarısını hazmedemeyenler milli gururumuz Togg'u yine hedef tahtasına koydu.

Bin 625 adetle geçen ay pazarın ilk sıralarında yer alan Togg için Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, SÖZCÜ TV'de katıldığı programda, "TOGG kadar gereksiz bir yatırım olamaz. Togg kadar ikinci bir yatırım olamaz. Hiçbir zaman kâr edemez" sözleriyle bir kez daha karalamaya yeltendi.

KAAN'I DA HAZMEDEMEMİŞLERDİ

Fondaş medya, gökyüzüyle buluşan milli muharip uçak KAAN'ı da hedef almış, parçaları "kalorifer peteğine benziyor" ifadelerini kullanmışlardı.

  • Toggu
  • elektrikli otomobil
  • pazar lideri

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