İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2024 Pazartesi / 1 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7186
  • EURO
    36,4966
  • ALTIN
    2947.65
  • BIST100
    9623.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fondaş medyanın Ümit Özdağ'a dayandırdığı '44 şehit verildi' iddiası yalan çıktı
Güncel

Fondaş medyanın Ümit Özdağ'a dayandırdığı '44 şehit verildi' iddiası yalan çıktı

Fondaş medyanın ırkçı Ümit Özdağ'a dayandırdığı 'Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi' iddiası yalan çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi fondaş medyanın iddiasına yönelik açıklamada bulundu.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 15:36 - Güncelleme:
Fondaş medyanın Ümit Özdağ'a dayandırdığı '44 şehit verildi' iddiası yalan çıktı
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verdik" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, 2024'ün temmuz ayında 3 askerin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu hatırlatıldı.

Operasyon bölgesinde temmuzda 44 şehit verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Şehitlerimiz Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Astsubay Bahadır Rıdvan Talay ve Uzman Çavuş Cebrail Açar'ın bilgileri, şehadet haberinin aileye verilmesini müteakiben Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanmıştır. Terör örgütlerinin propagandasına hizmet eden dezenformasyon kampanyalarına dikkat ediniz. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

DMM: Efkan Ala'dan Esad'a 'yardım edelim' teklifi başlıklı haberler asılsızdır

Diyanet Vakfı'nı hedef göstermişlerdi

DMM, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu öğrencileriyle yemek yedi' iddialarını yalanladı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.