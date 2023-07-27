CHP yandaşı gazeteci Saymaz, Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP'nin sırf iktidar olabilmek adına verdiği tavizlerin partiyi nasıl tükettiğini anlattı.

"AK PARTİ O GÜN BUGÜNDÜR DÖVÜYOR SİZİ"



CHP'nin tek başına iktidar olma umudunun kalmadığını vurgulayan Saymaz, "Geçen sefer 40 vekil verdin bugün kaç belediye vereceksin?" diye sordu. CHP zihniyetinin halk tabanında etkili olmadığını 2007'deki başörtüsü kriziyle örnekleyen Saymaz, "AK Parti o gün bugündür dövüyor sizi." dedi.

"CHP, AK PARTİ'NİN SİYASİ OTORİTESİNİ YENEMİYOR"



Saymaz konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu 2014'ten bu yana şöyle bir yönelime girdi. AK Parti 2002'den 2015'e kadar ağır bir hezimete uğrattı yüzde 45 düzeyinde oy aldı. CHP de bunu yenemiyor. 2007'deki türban krizi AK Parti'yi bütün Sünni, Türk ve Kürt nüfus çoğunluğunun tek partisi haline getirdi. İnsanlar kin kustular. İnsanlar sadece eşi başörtülü diye cumhurbaşkanı olması karşısında darbe çağrısı küstahlığına yapmasına tepki gösterdiler. Bunu anlayacaksınız bu böyle bir iş AK Parti o andan itibaren en kalabalık önemli sosyolojisinin siyaset temsilcisi oldu. O gün bugündür dövüyor seni.

"ERZURUM'DA KOMÜNİST İZMİR'DE MİLLİYETÇİSİNİZ"



CHP ittifak ilişkisine göre siyasal tutum alan o ilde bu ilde başka nitelenen işte Erzurum'da komünist, İzmir'den bakınca milliyetçi görünen bir yapıya dönüştü. CHP'liler de iktidar olma hedefini kaybetti. Ancak ittifak kurarak olabiliriz düşüncesine kapıldı. Bu CHP'yi tüketti geçen sefer 40 vekil verdin bugün kaç belediye vereceksin?"