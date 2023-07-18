İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2023 Salı / 1 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8508
  • EURO
    30,2448
  • ALTIN
    1694.35
  • BIST100
    6566.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fondaş Saymaz'dan CHP'ye tepki: Böyle gevşek bir parti görmedim
Güncel

Fondaş Saymaz'dan CHP'ye tepki: Böyle gevşek bir parti görmedim

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hem CHP'den hem de seçmenden istifa sesleri yükselmeye başladı. Kılıçdaroğlu ise tüm çağrıları duymazdan gelerek partisini baştan dizayn etti. Seçimdeki ittifak ortaklarına bakanlık ve milletvekilliği dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ümit Özdağ'a da 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı verdiği ortaya çıktı. Bu kararı kendisine destek verenleri bile çıldırttı. Fondaş gazeteci İsmail Saymaz, 'Böyle gevşek bir parti görmedim.' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye eleştiride bulundu.

18 Temmuz 2023 Salı 13:11 - Güncelleme:
Fondaş Saymaz'dan CHP'ye tepki: Böyle gevşek bir parti görmedim
ABONE OL

Seçimlerde alınan mağlubiyet sonrası CHP'de sular durulmuyor. Son olarak CHP'ye yakınlığı ile tanınan fondaş gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu başarısızlıkla suçladı. Dün katıldığı fondaş Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Gündeminde ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı açıklaması vardı.

ÖZDAĞ'IN İTİRAFI CHP'Yİ KARIŞTIRDI

Özdağ, yaptıkları mutabakat karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verdiğini açıkladı. "Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" çıkışı yaptı. CHP'nin iddiaları yalanlamasına rağmen ortalık karıştı.

SAYMAZ: SIRF ADAY OLABİLMEK İÇİN...

Seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri hedef alan İsmail Saymaz, "Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak için her birine yardımcılık bonus olarak bakanlık, oy oranına göre de artı bir bakanlık verdi. Sırf aday olabilmek için. Zaten 15-16 bakanlık var. Bunlara ayrıca garanti seçilecek yerlerden 39 milletvekili verdi. Bir de Ümit Özdağ'a 3 bakanlık artı MİT'i vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığını kime verdi?" çıkışı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye devam eden İsmail Saymaz, "Hayret ediyorum yani. Bu CHP'lilere bakanlık kaldı mı? Bunların günahı ne!" diye dert yandı.

"BU KADAR GEVŞEK BİR PARTİ GÖRMEDİM"

"Bunca dağıtımdan sonra ülkeyi nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Bunu açıklamıyorlar. Çok rahatlar. Dünyada bu kadar rahat bu kadar gevşek bir parti görmedim" diyerek hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de CHP'yi hedef aldı.

Sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: Kemal Kılıçdaroğlu bu seçime 'hayati seçim' benzetmeleri yaptı. Seçmeni bu şekilde ikna etmeye çalıştı. Seçimi kaybettikten sonra da diyor ki E napalım...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.