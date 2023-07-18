Fondaş Saymaz'dan CHP'ye tepki: Böyle gevşek bir parti görmedim

Seçimlerde alınan mağlubiyet sonrası CHP'de sular durulmuyor. Son olarak CHP'ye yakınlığı ile tanınan fondaş gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu başarısızlıkla suçladı. Dün katıldığı fondaş Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Gündeminde ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı açıklaması vardı.

ÖZDAĞ'IN İTİRAFI CHP'Yİ KARIŞTIRDI



Özdağ, yaptıkları mutabakat karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verdiğini açıkladı. "Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" çıkışı yaptı. CHP'nin iddiaları yalanlamasına rağmen ortalık karıştı.

SAYMAZ: SIRF ADAY OLABİLMEK İÇİN...

Seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri hedef alan İsmail Saymaz, "Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak için her birine yardımcılık bonus olarak bakanlık, oy oranına göre de artı bir bakanlık verdi. Sırf aday olabilmek için. Zaten 15-16 bakanlık var. Bunlara ayrıca garanti seçilecek yerlerden 39 milletvekili verdi. Bir de Ümit Özdağ'a 3 bakanlık artı MİT'i vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığını kime verdi?" çıkışı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye devam eden İsmail Saymaz, "Hayret ediyorum yani. Bu CHP'lilere bakanlık kaldı mı? Bunların günahı ne!" diye dert yandı.

"Bunca dağıtımdan sonra ülkeyi nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Bunu açıklamıyorlar. Çok rahatlar. Dünyada bu kadar rahat bu kadar gevşek bir parti görmedim" diyerek hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de CHP'yi hedef aldı.

Sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: Kemal Kılıçdaroğlu bu seçime 'hayati seçim' benzetmeleri yaptı. Seçmeni bu şekilde ikna etmeye çalıştı. Seçimi kaybettikten sonra da diyor ki E napalım...