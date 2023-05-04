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Fondaş Şirin Payzın yine hazmedemedi! İHA/SİHA reklamlarını hedef aldı

Fondaş medya Halk TV sunucusu Şirin Payzın, milli savunmanın neferleri İHA/SİHA reklamlarından rahatsız oldu. AK Parti tarafından yayınlanan seçim reklamlarını hedef alan Payzın, 'Öyle reklam filmleri hazırlamışlar ki İHA-SİHA'larla köylerinizi koruduk diyorlar. Getirdikleri nokta terörle mücadele.' dedi.

4 Mayıs 2023 Perşembe 00:23 - Güncelleme:
Fondaş Şirin Payzın yine hazmedemedi! İHA/SİHA reklamlarını hedef aldı
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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Seçimlere 2 haftadan az bir süre kala, siyasi partiler reklam çalışmalarını artırdı.

AK Parti, belgesel niteliğinde vatandaşların duygusal yönüne hitap eden, yerli ve milli savunma sanayiinin Türkiye'yi getirdiği noktayı özetleyen reklam filmlerini televizyon kanalları ve sosyal medya platformlarından yayınladı.

CHP YANDAŞI ŞİRİN PAYZIN AK PARTİ'NİN REKLAMLARINDAN RAHATSIZ OLDU

Söz konusu reklamlar CHP tarafından fonlanan Halk TV'de rahatsızlığa neden oldu. Kanalın sunucularından Şirin Payzın, "Verdikleri bütün ilanlar devletin İHA-SİHA'larıyla ilgili." diyerek rahatsızlığını ifade etti. Payzın, "Öyle reklam filmleri hazırlamışlar ki İHA-SİHA'larla köylerinizi koruduk diyorlar. Getirdikleri nokta terörle mücadele." dedi. AK Parti'nin köylü ve muhafazakarlara hitap eden reklamlar yaptığını iddia eden Payzın, "Bugüne kadar Türkiye'nin hiç savunma sanayii olmamış sanki" diye konuştu.

"MUHALEFET GELİRSE FETÖ'CÜLER GELİR Mİ DİYE SÖYLÜYORLAR"

Payzın'ın AK Parti'nin reklamlarını hedef aldığı sözleri şöyle:

"Verdikleri bütün ilanlar devletin İHA-SİHA'larıyla ilgili. Öyle reklam filmleri hazırlamışlar ki İHA-SİHA'larla köylerinizi koruduk diyorlar. Getirdikleri nokta terörle mücadele. Sanki sadece onlar yapıyorlar. Bugüne kadar Türkiye'nin hiç savunma sanayii olmamış, ilk defa saray sayesinde olmuş gibi. Bunu ana akım dediğimiz popüler dizilerin önüne konuyor. TRT'nin yaptığı yayınları propaganda yayınları var. Şu öğretmeni şu şehitleri unutmadık diyorlar. Köylere ve muhafazakar kesimlerine yönelik inanılmaz propagandaları var. Muhalefet gelirse FETÖ'cüler gelir mi diye söylüyorlar."

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