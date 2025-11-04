İSTANBUL 21°C / 15°C
4 Kasım 2025 Salı
  • Fondaş Sözcü'nün iddialarına MSB'den yalanlama: Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikardır
Güncel

Fondaş Sözcü'nün iddialarına MSB'den yalanlama: Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikardır

Milli Savunma Bakanlığı, imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında Türkiye'de eğitim gören Suriyeli askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almasının söz konusu olmadığını açıkladı.

4 Kasım 2025 Salı 22:31
Milli Savunma Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan "Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar" başlıklı haber için tekzip metni yayımladı.

Bakanlığın yayımladığı tekzip metninde, "Sözcü gazetesinin 4 Kasım 2025 tarihli nüshasında 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı bir haber kaleme alınmıştır. Haberde özetle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen personelin yerine Suriyelilerin TSK'da yapılandırıldığı ifade edilmektedir. Bakanlığımız ve TSK birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzalamakta ve bu anlaşmalar kapsamında askeri öğrenciler ülkemizde eğitim görerek ülkesine dönmektedir. Suriyeli askeri öğrenciler de imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askeri öğrencinin TSK'da görev alması söz konusu değildir. Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haberin kamuoyunda Bakanlığımız ve TSK'yı yıpratmaya, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikardır" ifadelerine yer verildi.

