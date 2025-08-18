İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

Fondaş Sözcü'nün yalan haberine Halkbank'tan sert tepki: Tüm yasal haklar kullanılacak

Halkbank, Sözcü ve bazı sosyal medya hesaplarından Genel Müdür Osman Arslan'ı hedef alan asılsız iddialara sert tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ18 Ağustos 2025 Pazartesi 20:03 - Güncelleme:
Fondaş Sözcü'nün yalan haberine Halkbank'tan sert tepki: Tüm yasal haklar kullanılacak
Sözcü ve bazı sosyal medya hesaplarından "Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Bodrum'da lüks bir restoranda doğum günü partisine katıldığı" iddialarına Halkbank'tan sert tepki geldi.

Halkbank'tan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

Sözcü Gazetesine ait yazılı ve sosyal medya kanalları ile bazı sosyal medya hesaplarında Bankamız Genel Müdürü olduğu iddia edilerek, Bodrum'da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankamız Genel Müdürünün katıldığı yönündeki haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalardır.

Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan; haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

