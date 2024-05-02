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Fondaşa 10 milyonluk fon! İsviçre, Belçika ve ABD, Ruşen Çakır'a para akıttı

ABD'li vakfın fonladığı Ruşen Çakır'a şimdi de İsviçre ve Belçika'dan para akmaya başladı. Sözde bu fonları duyurulduğunu iddia eden Ruşen Çakır'ın sadece tek bir vakıfı açıkladığı ortaya çıktı.

Sabah 2 Mayıs 2024 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
Fondaşa 10 milyonluk fon! İsviçre, Belçika ve ABD, Ruşen Çakır'a para akıttı
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Ruşen Çakır, Avrupa'dan fonlanmaya devam ediyor. Daha önce ABD'li vakfın fonladığı Ruşen Çakır'a şimdi de İsviçre, Belçika ve ABD'li vakıflardan 15 milyon fon aktarıldı. Sözde bu fonları duyurulduğunu iddia eden Medyascope'un son bir yılda aldığı hibelerden internet sitesinde duyurduğu sadece tek bir vakıf var. O da 1 milyon 200 bin lira aldığı Heinrich Böll Vakfı.

FONLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Türkiye'deki haber kuruluşlarının yabancı ülkelerden aldığı fonlar uzun süre tartışma konusu oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, Tartışmanın fitilini ateşleyen olay ise ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundaiton'ın Medyascope haber sitesinin sahibi Ruşen Çakır'a yüz binlerce dolarlık hibede bulunması oldu. Medyada çıkan haberlerin ardından Ruşen Çakır hemen bir açıklama yaptı. Sözde "şeffaf" olduklarına dikkat çeken Çakır, "Künyemizde zaten yazıyor, gizli ve yeni bir şey değil" dedi.

3 YILDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Medyascope ve Ruşen Çakır hakkındaki fon haberlerinin üstünden 3 yıl geçti. Şeffaflık ve açıklık vurgusuyla kendini savunan Çakır'ın habercilik anlayışında ise hiçbir şey değişmedi. Ruşen Çakır, yabancı kuruluşlardan fon almaya devam etti.

Üstelik bu sefer künyesinden duyurma ihtiyacı bile hissetmedi. Medyascope 2023'te bu yana İsviçre merkezli Sivil Haklar Savunucuları'ndan (CRD) 3 milyon 390 bin lira ve Belçika merkezli Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan (EED) 7 milyon 40 bin lira aldı.

Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) 5 milyon 376 bin lira, Uluslararası Gazeteciler Enstitüsü'nden (IPI) 150 bin lira ve Interviews Network'ten 570 bin lira Medyascope'a hibe yapıldı.

FONLARDAN SADECE BİRİNİ DUYURDU

Medyascope'un son bir yılda aldığı hibelerden internet sitesinde duyurduğu sadece tek bir vakıf var. O da bir milyon 200 bin lira aldığı Heinrich Böll Vakfı (HBS) oldu. Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'u 477 bin 58 dolar fonlayan Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen'in; ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'la bağlantısı çıkmıştı. Ruşen Çakır ve Hasan Cemal'i fonlayan Chrest Foundation Vakfı Başkanı, Stratfor Türkiye Masası'ndan Hakkari, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerinin pozisyonları için brifing istediği belirlenmişti.

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