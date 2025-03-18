Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Borsada işlem gören 100 şirketin 62 milyar TL vergi borcu ertelendi" iddiası hakkında açıklamada bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Borsada işlem gören 100 şirketin 62 milyar TL vergi borcu ertelendi" iddiası doğru değildir." denildi.

Hiçbir şirketin vergi borcunun ertelenmediği veya taksitlendirilmediği belirtilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca haberlerde ismi geçen hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmemiş veya taksitlendirilmemiştir. Bahse konu paylaşımlarda ertelendiği iddia edilen vergiler, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde kullanılan hesaplara ilişkin olup şirketlerin gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülüklerini göstermekte, vergi borçlarının ertelendiği anlamına gelmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

"VERGİ UYUMUNU BOZMAK AMACIYLA ORTAYA ATILAN ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

DMM'nin açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye Muhasebe Standartları 12 no.'lu standarda göre mali tablolarda; ertelenmiş vergi borçları/ertelenmiş vergi varlığı olarak iki hesap türü yer almakta ve bu hesaplarda gelecek dönemlere sirayet eden vergisel yükümlülükler ve haklar muhasebeleştirilmektedir.

Muhasebe kaydı gerekçesiyle hesap bakiyelerinin isimlerine bakılarak şirketlerin vergi borcunun ertelendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunda vergide adalet algısını zedelemek ve vergi uyumunu bozmak amacıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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