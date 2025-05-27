İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) azı basın yayın organlarında yer alan, "Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'ne giden bir kadın hastanın tedavisi, 'evli olmadığı' gerekçesiyle yapılmadı" iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki Gençlik Merkezi Polikliniği, "15-24 yaş aralığındaki çocuk sahibi ve evli olmayan gençlerin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak kendilerini rahat hissedecekleri bir ortam" amacıyla sağlık hizmeti vermektedir" denilen açıklamada, hastaların bu poliklinikte ayrıca, kadın sağlığı konusundaki danışmanlık hizmetlerinden de yararlanabildiği vurgulandı.

24 yaşındaki bir kadın hastanın, Bilkent Şehir Hastanesi'nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne başvurduğu, ilk başvurusunda sehven 25 yaş üstü olduğu göz önünde bulundurularak randevu aldığı Jinekoloji Polikliniği'nden hekime yönlendirildiği belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Hekim tarafından şikayetleri dinlenen ve tedavisi planlanan hasta, hastanenin aynı bölümüne sonuç değerlendirmesi için başvurduğunda; 25 yaşın altında olması sebebiyle yine aynı binada olan Gençlik Merkezi Polikliniğine yönlendirilmiş ve tedavisi bu merkezde planlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Tedavi süreçlerinde hastalardan evlilik cüzdanı isteme gibi bir uygulamanın kesinlikle söz konusu olmadığı dile getirilen açıklamada, ayrıca kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.