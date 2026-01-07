DMM, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "500 Bin Sosyal Konut Projesi" haberleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreçlerinin tamamlandığı ifade edilen paylaşımda, "Hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimleri devam etmektedir. Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla, bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur" denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması gerektiği ifade edildi.