İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0443
  • EURO
    50,3783
  • ALTIN
    6147.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fondaşın yeni hedefi 500 Bin Sosyal Konut Projesi! Zam iddiaları yalan çıktı
Güncel

Fondaşın yeni hedefi 500 Bin Sosyal Konut Projesi! Zam iddiaları yalan çıktı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “500 Bin Sosyal Konut Projesi”nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

HABER MERKEZİ7 Ocak 2026 Çarşamba 18:28 - Güncelleme:
Fondaşın yeni hedefi 500 Bin Sosyal Konut Projesi! Zam iddiaları yalan çıktı
ABONE OL

DMM, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "500 Bin Sosyal Konut Projesi" haberleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreçlerinin tamamlandığı ifade edilen paylaşımda, "Hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimleri devam etmektedir. Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla, bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur" denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması gerektiği ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.