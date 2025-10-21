İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 200 sanık hakkında hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesi talep edilen Rıza Akpolat hakkındaki tespitlere yer verildi.

LÜKS TATİL ÖDEMELERİ BELİRLENDİ

İddianamede, tanık Durmuş Yıldırım ve şüpheli Ozan İş'in sunduğu, özel kalem müdürü şüpheli Emirhan Akçadağ'ın tuttuğu listede, Akpolat'ın haksız kazançla aile bireylerini, akrabalarını, belediye çalışanlarını, arkadaşlarını ve bazı siyasi kişileri lüks tatillere götürdüğünün, uçak biletlerini aldığının, çeşitli kalemlerde ödemeler yaptığının yer aldığı kaydedildi.

PARA GÖNDERİLEN TV KANALLARI VE GAZETECİLER

Uçuş kayıtlarının yer aldığı listede sadece 26 Şubat-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında acentelere 633 bin dolar ödendiği belirtilen iddianamede, "Listede adları yazan KRT TV, Ömer Çelik (Rıza Akpolat'ın eski koruması, belediyeden uzaklaştırılmasına rağmen maaşı, çocuklarının özel okul ücretleri, ev kirası ödenmiştir) para verildiğini doğrulamıştır. Yine uçak biletlerine, otel konaklamalarına ilişkin kayıtlar sabit olup bu bakımdan Emirhan Akçadağ tarafından tutulan listenin doğru olduğu anlaşılmıştır. Halk TV, KRT ve TELE 1 gibi televizyonlara, İsmail Küçükkaya, Nevşin Mengü, Altan Sancar (İletişim, Politikyol) isimli gazetecilere PR kapsamında ödemeler yapıldığı görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Akpolat, eşi Yeşim Akpolat ve yakınlarının lüks harcamaları ile konaklamalarının, haksız şekilde elde edilen paralarla karşılandığı anlatılan iddianamede, şüpheli Çağdaş Yıldız'ın ifadesinde, Rıza Akpolat ve ailesiyle birlikte çıktıkları yurt dışı gezilerinde yapılan harcamaları kendi kredi kartından karşıladığını, daha sonra bu tutarı Akpolat'tan elden teslim aldığını söylediği aktarıldı.

İddianamede, belediyede şoför olarak çalışan bazı kişilerin banka hesaplarının, Rıza Akpolat ve aile üyelerinin harcama ve ödemeleri için kullanıldığı, şüphelinin, haksız kazançla arasındaki illiyet bağını kesmek için bu şekilde önlem aldığı vurgulandı.

- RÜŞVET VE İRTİKAP KAPSAMINDA ELDE ETTİĞİ HAKSIZ KAZANÇLA ÇEŞİTLİ MAL VARLIKLARI EDİNDİ

İddianamede, Akpolat hakkında şu değerlendirmelere yer verildi:

"Tespit edilen bazı malvarlıklarından anlaşılacağı üzere, belediye başkanlığı görevini haksız kazanç kapısına çevirdiği, bu sayede zenginleştiği anlaşılmıştır.

Belediyenin imar, iş yeri açma, alkol ruhsatı konusundaki yetkileri ve mal ve hizmet alımına ilişkin yapılan ihaleler kapsamında ilgili kişilerden haksız elde edilen bu paraların rüşvet ve irtikaptan elde edildiği kuşkusuzdur. Şüphelinin rüşvet ve irtikap kapsamında elde ettiği haksız kazançla çeşitli mal varlıkları edindiği ancak bu mal varlıklarını akrabaları ve arkadaşları üzerine yaptığı anlaşılmıştır.

Şüphelinin, belediyenin yetki ve imkanlarını kullanarak elde ettiği haksız kazancı yalnızca kendisi ve akrabalarının zenginleşmesi için kullanması dışında, siyasi emelleri kapsamında kullandığı görülmüştür. Bu kapsamda bazı gazetecilere ve TV kanallarına PR çalışmaları yaptırdığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Parti Meclisi üyeleri Sinem Kırçiçek ve Emin Umut Dikili, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeleri Esra Yenidünya, İlker Uluer, Ataman Doğa Kıroğlu, Fahrettin Çırak gibi kişilere bazı belediye çalışanları/şoförler aracılığıyla düzenli para gönderdiği tespit edilmiştir."

İddianamede, Akpolat'ın 2023'teki CHP İl Başkanlığı seçimi ile 2024'teki CHP Olağan Kurultayı'nda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve onun desteklediği aday Cemal Canpolat'ın seçilmemesi amacıyla parti üye ve delegelerine maddi çıkar sağlayarak oy tercihlerinin değiştirilmesine yönelik iddialara ilişkin de İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma yürütüldüğü anlatıldı.