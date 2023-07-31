Fonu kesilen Halk TV çark etti! Eleştiri oklarını İYİ Parti'ye çevirdiler

8'li koalisyonun cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatan ve seçimden büyük bir hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu hala bırakmaması muhalefetin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Seçim sonucunu yenilgi olarak görmediğini belirten Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde de partisinin başında olmak istediğin belirtti.

'FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA KESMEK DOĞRU DEĞİL'

Muhalefette yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Halk TV yazarı Fikret Bila, seçim yenilgisinin faturasının muhalefetin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Seçim yenilgisinin faturasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine kesip kenara çekilmek doğru bir tutum değildir" dedi.

Yazısında İYİ Parti'yi eleştiren Bila, partiden Genel Başkan Meral Akşener'in, "Lami cimi yok kaybettik" sözünden başka bir değerlendirme yapılmadığını belirtti.

"'KAZANAMAYACAK ADAY' DAMGASI VURMASI İYİ PARTİ'NİN EN ÖNEMLİ HATALARINDAN BİRİ"

İYİ Parti'nin beklenenin çok altında oy aldığını ve Kılıçdaroğlu'nun kazanması için yeterli katkıyı veremediğini kabul etmesi gerektiğini söyleyen Bila, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'nin beklenen oyu alamamasının nedeni CHP ile ittifak yapması değil ittifakın gereğini yeterince yapamamasıdır. Millet İttifakı'nın ikinci büyük kurucu partisi olarak, ittifakın büyük kurucu ortağı olan CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına başından beri karşı çıkıp, 'kazanamayacak aday' damgası vurması İYİ Parti'nin en önemli hatalarından biridir. Bu tutumuyla kendi tabanında, Kılıçdaroğlu hakkında ciddi tereddüt yaratmak yanlış olmuştur. Ayrıca Akşener'in çok sert bir söylemle masadan kalkması, sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı karşılığında yeniden masaya oturması yarattığı tahribatı onarmaya yetmemiştir. Bu tutum Millet İttifakı'nda özellikle İYİ Parti tabanında önemli kayıplara neden olmuştur. Bu keskin dönüşler İYİ Parti tabanında güvensizliğe neden olmuş ve beklenen oyu alamamıştır."

CHP, HALK TV İLE İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

CHP, Halk TV ile tüm sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Böylece parti ile kanal arasındaki ilişkiler sona erdi. Konuya ilişkin duyuruyu CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yaptı. Erdem, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir" ifadelerini kullandı.