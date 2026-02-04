İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

'Forex yatırımı' vaadiyle dolandırıcılık! 17 şüpheli gözaltına alındı

'Forex yatırımı' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alındı.

4 Şubat 2026 Çarşamba 16:14
'Forex yatırımı' vaadiyle dolandırıcılık! 17 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlı olmayan yasa dışı forex sistemi üzerinden vatandaşların dolandırılarak mağdur edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların Şişli'deki bir çağrı merkezinde farklı isimler kullanarak yasa dışı forex ve yatırım dolandırıcılığı suçunu işlediklerini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, iş yerindeki aramalarda çok sayıda bilgisayar, yazılı dokümanlar, cep telefonu hatları ve soğuk cüzdan ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

