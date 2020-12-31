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Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Denizli'de Nevzat Uçar (50), çalıştığı tekstil fabrikasında kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

DHA31 Aralık 2020 Perşembe 16:16 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 16:16
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil fabrikasında çalışan evli 2 çocuk babası Nevzat Uçar’ın, yük taşımak için kullandığı forklift, fabrikanın bahçesinde toprak yoldaki eğim nedeniyle devrildi. Uçar, forkliftin altında kaldı. Kazayı gören işçiler, Uçar'a yardım etmeye giderken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Forkliftin altından çıkarılan Uçar'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sonrası Uçar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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