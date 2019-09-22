Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 15. yarışıyla devam edecek. Formula 1 Singapur hangi kanalda? Singapur GP saat kaçta başlayacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2019 Singapur GP yarışı için nefesler tutulurken, Formula 1 (F1) sevenler, Singapur Grand Formula 1 yarışı için saat ve kanal bilgisini araştırmaya başladı. Sezonun 15. yarışı Singapur Grand yarışı, 5 bin 63 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak. Singapur Grand Prix sıralama turları 21 Eylül'de gerçekleştirildi. Formula 1 Singapur hakkında tüm detaylar sizlerle..

FORMULA 1 SİNGAPUR HANGİ KANALDA?

Yarış, Spor Smart, Tivibu Spor2, Turkcell TV + Ekstra'dan canlı izlenecek.

SİNGAPUR GP SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Formula 1 (F1( Singapur Grand Prix'sinde sıralama turları 21 Eylül Cumartesi günü yapıldı. Yarış ise 22 Eylül Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Bahreyn, Çin, İspanya, Monako, Kanada, Fransa, Büyük Britanya ve Macaristan'da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya ve Azerbaycan'da Hamilton'un takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, Avusturya ve Almanya'da Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, son iki yarış Belçika ve İtalya'da ise Ferrari takımının Monakolu genç pilotu Charles Leclerc kazanmıştı.Formula 1'de Singapur Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:- Pilotlar klasmanı1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 284 puan2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 2213. Max Verstappen (Hollanda): 1854. Charles Leclerc (Monaco): 1825. Sebastian Vettel (Almanya): 169- Takımlar klasmanı1. Mercedes: 505 puan2. Ferrari: 3513. Red Bull: 2664. McLaren: 835. Renault: 65