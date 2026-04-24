Formula 1 heyecanı yeniden Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun değerli yöneticileri, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Formula 1; seyir zevki, genç takipçileri ve otomobil teknolojilerinde dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer alıyor. Ülkemizde de Formula 1'in başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan ciddi sayıda takipçisi, hatta tutkunları bulunuyor. Yarışlar ülkemizde 19 milyon civarında kişiye ulaşırken, sosyal medyada yaklaşık 7,5 milyon takipçi tarafından yakından izleniyor.

2005-2011 yılları arasında 7 yarış, COVID döneminde 2020 ve 2021'de 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık. 2005 yılındaki ilk yarış, sadece tribünlerdeki 110 binden fazla seyirciyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştı. Efsanevi yarışlar, unutulmaz olaylar, kırılması güç rekorlar; İstanbul Park, Formula 1'in en gözde pistlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Özellikle dünyanın salgınla mücadele ettiği, insanların evlere kapandığı, spor etkinliklerinin ardı ardına iptal edildiği bir dönemde Formula 1'e kapılarımızı açarak bu spor dalına verdiğimiz önemi gösterdik. Salgın dönemindeki yarışların sporseverler açısından bir başka anlamı da; dönemin Mercedes pilotu Hamilton'ın, Michael Schumacher'in 7 F1 şampiyonluğu rekorunu egale etmesiydi. Sonraki yıl aynı coşkuyu bu kez seyircili şekilde yaşamış, çok çekişmeli bir yarışa tanıklık etmiştik.

Türkiye'nin başarılarla dolu bu geçmişine baktığımızda, 2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum. Bilhassa 8. virajıyla yarışseverlerin gözdesi olan İstanbul Park, inşallah 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır.

Türkiye'nin Formula 1 takvimine tekrar dahil edilmesini; ülkemizin güçlü organizasyon kabiliyetine, modern spor ve sağlık altyapısına, son yıllarda bölgesinin istikrar adası rolünü perçinlemesine ve elbette Türk milletinin misafirperverliğine duyulan büyük güvenin yeni bir işareti olarak görüyorum.

Türkiye olarak bu güveni daha önce olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız. Formula 1'in ülkemize ve İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor; yeniden görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.