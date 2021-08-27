Fosseptiğe düşen 5 yaşındaki Abdullah öldü

Kent merkezinde oturan ailenin oğulları Abdullah Yeşildağ, salı günü Bekilli ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi'nde yaşayan halası Ayşe Aydoğan'ın yanına gitti. Abdullah Yeşildağ, bugün öğle saatlerinde kayboldu. Bunun üzerine jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kaldığı evin yanındaki foseptikte küçük çocuğun cansız bedenini buldu. Savcının incelemesinin ardından Abdullah Yeşildağ'ın cenazesi, Denizli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.