Fotoğraf çekerken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen 18 yaşındaki Talha, hayatını kaybetti

DHA 07 Eylül 2020 Pazartesi 12:24 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 12:24

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Mustafakemalpaşa Mahallesi, Hacıahmet Mahallesi yolundaki Akkum kayalıklarında meydana geldi. İddiaya göre, kayalıklarda arkadaşıyla birlikte fotoğraf çeken Talha Sülün, bir anda dengesini kaybedince düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı yaptığı kontrolde, Sülün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Talha Sülün'ün cansız bedeni, otopsi için ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.