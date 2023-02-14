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Fotoğraf çekip devleti suçlayan HDP'li Paylan'a depremzededen tepki: Diyarbakır'ın çöpü olamazsın

Diyarbakırlı depremzede, HDP'li Garo Paylan'ın halkla konuşmayarak yalnızca fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi. Depremzede Paylan'a, 'Sabah 5'ten beri buradayım, devlet bana bakıyor sen bana bakmamışsın. Diyarbakır'ın çöpü olamazsın' dedi.

14 Şubat 2023 Salı 17:09 - Güncelleme:
Fotoğraf çekip devleti suçlayan HDP'li Paylan'a depremzededen tepki: Diyarbakır'ın çöpü olamazsın
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Depremin etkilediği illerden biri olan Diyarbakır'da da devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Çöken binalardan birinde çalışmalar devam ederken bir vatandaşın isyanı dikkat çekti. Depremzede vatandaş bölgeye gelen HDP'li vekillere tepki gösterdi.

"SEN DİYARBAKIR'IN ÇÖPÜ OLAMAZSIN"

Özellikle HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a tepki gösteren depremzede, "Devlet bize bakıyor, ekmek veriyor su veriyor her şeyi veriyor. Siz kimsiniz buraya geldiniz. Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor. Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın" dedi.

"GARO PAYLAN GELMİŞ BURADA RESİM ÇEKİYOR, VATANDAŞLA KONUŞMUYOR"

Paylan'a yönelik sözlerine devam eden depremzede, "Sabah 5'ten beri buradayım, devlet bana bakıyor sen bana bakmamışsın. Geliyorsun burada resim çekiyorsun. Adam orada diyor ki bu Kürt'tür. Ben Kürdüm ama Kürtçü değilim, milletvekili bana kızıyor" ifadelerini kullandı.

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