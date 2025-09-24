İSTANBUL 26°C / 18°C
Güncel

Fotoğraf makinesi satmak isterken tuzağa düştü: Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem

İkinci el alışveriş sitesi üzerinden fotoğraf makinesini satmaya çalışan bir vatandaş, akıl almaz yöntem kullanan dolandırıcıların tuzağına düştü. Olayın ardından mağdur vatandaş şikayetçi olurken, polis ekiplerinin zanlıları yakalamak üzere çalışma başlattığı öğrenildi.

24 Eylül 2025 Çarşamba 17:32
Fotoğraf makinesi satmak isterken tuzağa düştü: Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem
Fotoğraf makinesini ikinci el alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkaran vatandaş, dolandırıcıların kurbanı oldu.

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Bursa'da ikamet eden bir vatandaş, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden bir fotoğraf makinesini satışa koydu. Alıcı olarak ulaşan dolandırıcılar, ürünü elden görerek satın almak istediklerini belirterek İstanbul'da bir yakını olup olmadığını sordu. Bunun üzerine İstanbul'da yaşayan akrabasına ürünü kargolayan vatandaş, akrabasının numarasını da sözde alıcılara iletti.

"KARGOCUYUM" YALANIYLA KODU İSTEDİ

Adına fotoğraf makinesi kargolanan kişiyle iletişime geçen dolandırıcılar, kargo personeli olduklarını söyleyerek teslimat kodunu istedi. "Ürünü özel kuryeyle teslim edeceğiz. Kod gerekiyor." diyerek kandıran dolandırıcılar, cep telefonu numarası üzerinden eriştikleri T.C. kimlik numarası ve adres gibi kişisel bilgileri söyleyerek güven ortamı oluşturarak kodu aldıktan sonra telefonu kapattı.

Olayın hemen ardından şüphelenen ve kargo şubesini arayan alıcı, dolandırıcıların cep telefonu numarasından hareketle edindikleri kişisel bilgileri kullanarak sahte kimlik belgesi düzenledikleri ve kargonun dolandırıcılar tarafından şubeden teslim alındığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Mağdurlar dolandırıcılardan şikayetçi olurken, polis ekiplerinin de zanlıları yakalamak için çalışma başlattıkları öğrenildi.

