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Fotoğrafını çöpe attılar! Tanju Özcan'ın CHP'ye dönüş kapıları kapandı

Partiye geri dönüş kapılarının tamamen kapanması sonrası Tansu Özcan'a yönelik CHP Bolu İl Başkanlığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tanju Özcan'ın, CHP Bolu İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafı duvardan indirilerek çöpe atıldı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İHA/AA9 Ekim 2023 Pazartesi 17:16 - Güncelleme:
Fotoğrafını çöpe attılar! Tanju Özcan'ın CHP'ye dönüş kapıları kapandı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönüş kapılarının kapanmasının ardından CHP Bolu İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafı duvardan indirilerek, çöpe atıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26 Temmuz 2023 tarihli toplantısında kesin çıkarma cezası verilerek ihraç edilmişti. Partiye geri dönüş kapıları kapanan Tanju Özcan'ın CHP Bolu İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafı da duvardan indirildi. Bolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlkay Bayrak, duvardan indirdiği fotoğrafı parti binası önündeki çöpe attı.

AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) partiden ihraç kararı verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açtığı karşı dava, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince reddedildi.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Özcan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan davacı Özcan, 22 Haziran'da tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edildiğini, gerekçe olarak da sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarının gösterildiğini belirtti. Tedbire 3 gün içinde itiraz ettiğini bildiren Özcan, itirazında hangi paylaşımları ve açıklamalarından dolayı disipline sevk edildiğinin açıklanmasını istediğini söyledi.

Tedbir talebinin reddedildiğini dile getiren Özcan, YDK'nin 20 Temmuz'daki toplantısına sağlık sebepleri dolayısıyla katılamadığını, toplantının da ertelendiğini anlattı.

Hakkındaki suçlamaları kuruldan öğrenmek istediğini belirten Özcan, somut suçlamaların kendisine 24 Temmuz'da bildirildiğini, sonrasında da 26 Temmuz'da YDK'de ihraç kararı verildiğini aktardı.

İşte fotoğrafın çöpe atıldığı o görüntüler;

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  • FotoğrafOlayı

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