Fotoğrafıyla geldi cenazesiyle döndü

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘evlat nöbeti’ 22‘nci gününü geride bıraktı. Sayıları 45’e ulaşan ailelere yurdun dört bir yanından destek devam ediyor. Aileleri dün ziyaret edenler arasında AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil de vardı.

OPERASYONDA ÖLMÜŞ

Muş’tan gelerek 18 Eylül’de ‘evlat nöbeti’ne başlayan İkram Gürtük’ün, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Musa’nın, 10 Eylül’de Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki Görese Dağı’nda PKK’ya yönelik düzenlenen hava harekatında öldüğü belirlendi. Oğulları Musa’nın cenazesini teslim alan Gürtük ailesi, Muş’a döndü.

YILLARDIR GÖZÜ YOLDA

Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyünde yaşayan 82 yaşındaki Hurinaz Omay da, 24 yıl önce terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığı oğlu Rıfat’ın acısını yüreğinde taşıyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘evlat nöbeti’ne bir hafta katıldıktan sonra köyüne dönen Hurinaz Nine, yıllar sonra oğluna kavuşmayı ümit ediyor. Hurinaz Nine, “Köyde çatışma çıktığı sırada oğlumu götürdüler, bir daha bırakmadılar. O günden beri kendisinden haber alamıyorum. Ne öldüğünü ne de diri olduğunu söylediler. İki kez Kandil’e, bir kez de Mahmur’a gittim, ama sonuç alamadım. Bu işi kafir bile yapmaz. Müslümanız ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in ümmetiyiz. Getirip çocuklarımızı versinler” diye konuştu.

HDP KANDİL’E AÇILAN KAPI

PKK’nın şehir yapılanması ve dağ kadrosunda uzun yıllar kaldıktan sonra güvenlik güçlerine teslim olan P.S., çocukların kandırılarak nasıl dağa götürüldüğünü ve örgüt ile HDP arasındaki ilişkiyi anlattı. Terör örgütünün genellikle ailesi bölünmüş ve madde bağımlısı gençleri dağa kaçırmaya çalıştığını belirten P.S., PKK içerisinde yer aldığı süreçte kent merkezinde kiralanan evlerde kaldıklarını söyledi. P.S. “HDP binasında da kalınıyordu. Diyarbakır’da o zaman belediyeye devredilen Gazi Köşkü’nde özellikle örgütün yerel kadrosu olarak adlandırılanlar kalıyordu” diye konuştu. Örgüt içerisinde olduğu dönemde çocukların sağlık durumlarına bakıldıktan sonra dağa yönlendirildiğini belirten P.S., PKK’nın dağ kadrosuna katılıma ilişkin “Öncelikle HDP ll Başkanlığı’nın üst katındaki gençlik yapılanması ile ilişkiye geçeceksiniz veya Özgür Yurttaş Derneği vardı, oraya gidip, geleceksiniz. Özgür Yurttaş Derneği sizi HDP’ye yönlendiriyor. Oradan gönderiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.