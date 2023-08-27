FOX News'ten haritalı provokasyon! Yeni bir skandala imza attılar

Amerika merkezli yayın kuruluşu FOX'un Türkiye'yi hedef alan skandal algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Seçim sürecinde yürütülen kirli propagandalara ön ayak olan, asrın deprem felaketini yaşadığımız günlerde yaptığı yalan haberlerle toplumun sinir uçlarını dokunan FOX yine tilkilik peşinde olduğunu gösterdi.

BÜYÜK SKANDAL

FOX News'in haber sitesi ürettiği içeriklerde kullandığı Orta Doğu haritasına Türkiye'yi de dahil attı. Söz konusu haritada skandal bir detay dikkatlerden kaçmadı.

HARİTALI 'İSTANBUL' PROVOKASYONU

Türkiye'yi Orta Doğu haritasına ekleyen ABD'li FOX, İstanbul'suz Türkiye haritası kullanarak büyük bir provokasyona imza attı.

ATATÜRK SANSÜRCÜSÜ DISNEY'İN KARDEŞ KURULUŞU

Aynı FOX, Ermeni lobisine boyun eğerek Atatürk dizisini yayınlamama kararı olan Disney Plus'ın da çatı kuruluşu olarak karşımıza çıkıyor. Kanal, Disney'in imza attığı skandalda göz boyamak adına "Atatürk'e sahip çıkıyoruz" yalanına soyunmuş, bu durum büyük tepki uyandırmıştı.