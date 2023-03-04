FOX TV spikeri bile isyan etti: Güldürdüler kendilerine

Altılı Koalisyon tam anlamıyla kaosa döndü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardınan İYİ Parti ve başta CHP olmak üzere diğer koalisyon ortakları birbirine girdi. FOX TV'den bile düştükleri duruma "Güldürdüler kendilerine" yorumu geldi.

AKŞENER'DEN İTİRAZ

Adayı belirlemek için 6 parti dün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 5 partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemesi üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener itirazını açıkladı.

İtirazının ardından İyi Parti Genel İdare Kurulu'nu toplayan Meral Akşener, kamera karşısına geçti.

MASAYI DAĞITTI

Zehir zemberek açıklamalar yapan Akşener, "Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz." cümleleri ile masayı dağıttı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI

Masadan ayrıldıklarını açıklayan Akşener, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.

Bu açıklamaların ardından ise CHP yönetimi olağanüstü gündemle toplandı.

İYİ PARTİ VE CHP'LİLERDEN KARŞILIKLI TEPKİLER

Süreç böyle devam ederken muhalefet cephesinden ise İyi Parti'ye yönelik yoğun tepkiler geliyor. İYİ Partililerden ise CHP'lilere sert çıkışlar var.

Seçimlere iki ay kalmışken yapılan bu davranışın yanlış olduğunu belirten muhalif isimler sürecin nasıl devam edeceğini sorguluyor.

BİR TEPKİ DE FOX TV'DEN

Bu tepkilerden birisi ise Amerikan menşeili Fox TV'den geldi.

Ana haber bülteninde kameraların karşısına geçen sunucu Selçuk Tepeli yaşanan süreci yorumladı.

"GÜLDÜRDÜLER KENDİLERİNE"

"Güldürdüler kendilerine" diyerek yaşadığı şaşkınlığını belirten Tepeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bütün bu enkaz ve acılardan sonra şimdi öyle bir noktada böyle çıkışlar, tweetler, açıklamalar gördük ki benim milletimiz açısından değerlendirmem şudur: Güldürdüler kendilerine, güldürdünüz insanlara...