Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Türkiye'ye geliyor
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'ye gelecek.
- AA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Le Drian'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret yapacağı belirtildi.
Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkiler, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin ele alınacağı kaydedildi.
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