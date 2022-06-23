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Fransa doğruladı: O diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

Fransa, Moskova'daki Büyükelçiliğindeki Kültür Ataşesinin Rusya tarafından 'istenmeye kişi' ilan edildiğini teyit etti.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 23:59 - Güncelleme:
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Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus yetkililer, Fransa'nın Moskova'daki Büyükelçisine cuma günü, Büyükelçilik bünyesinde çalışan Kültür Ataşesinin artık Rusya topraklarında istenmediğini bildirdi.

Açıklamada, bununla ilgili hiçbir "meşru dayanak" gösterilmediği ve Fransa'nın bu kararı esefle karşıladığı ifade edildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın, Bakanlığın yetkili servislerine, kendisine yapılacak takibi tanımlamak için seçenekleri hızlı bir şekilde sunmaları için talimat verdiği aktarılan açıklamada, Fransa'nın Moskova Büyükelçiliğindeki personelin çalışmasının Diplomatik ve Konsolosluk İlişkilerine Hakkındaki Viyana Sözleşmeleri kapsamına girdiği belirtildi.

Fransız basındaki haberlerde, Rusya tarafından akreditasyonu yenilenmeyen Fransız Ataşenin 17 Temmuz'a kadar ülkeyi terk etmesi gerekeceği aktarıldı.

Rusya'nın, söz konusu diplomatın, ülkede yakın zamanda feshedilmiş bir vakıf ve yasaklanan bir medya kuruluşuna gizli bir şekilde finansman yolları sağladığını öne sürdüğü belirtildi.

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