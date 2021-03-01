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Güncel

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hapis cezasına çarptırıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı 'telekulak' davasında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

01 Mart 2021 Pazartesi 16:15 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 16:15
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