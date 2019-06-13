Fransa, Rum basınının 'Kıbrıs' iddialarını yalanladı

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rum basını yanılıyor Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: '(Fransa'nın) Bir üs veya askeri birliğinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor'