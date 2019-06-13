Fransa, Rum basınının 'Kıbrıs' iddialarını yalanladı

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rum basını yanılıyor
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: '(Fransa'nın) Bir üs veya askeri birliğinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor'
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "(Fransa'nın) Bir üs veya askeri birliğinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor"
*Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız"
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.