Fransa'da 2026 bütçesinin ardından sandık çağrısı: Erken seçim şart

İktidar ittifakına dahil Ufuklar Partisinin lideri eski Fransa Başbakanı Edouard Philippe, konuk olduğu Fransız RTL radyosunda ülkedeki hükümet krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Philippe, devletin güçsüzleştiği bu dönemde krizden çıkış yolunun Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un elinde olduğunu vurgulayarak, "6 aydır yaşadığımızı 18 ay daha sürdüremeyiz, bu fazlasıyla uzun." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanının görevden alınması veya istifa etmesinden yana olmadığını dile getiren Philippe, Macron'un önce 2026 bütçesini Parlamento'dan geçirmek için bir başbakan atamasını, ardından ülkeye zarar veren siyasi krizden onurlu bir şekilde çıkmak için erken seçime gitmesini tavsiye etti.

Muhalefetten aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Philippe'in erken seçim çağrısına değinerek, "Kral çıplak. Emmanuel Macron'un gitmesinin ve egemen halkın ülkenin geleceğini seçmesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Philippe, Macron'un 2017'de cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başbakan olarak atanmış ve bu görevi 3 yıl boyunca sürdürmüştü.

- BÜTÇE ANLAŞMAZLIKLARI, FRANSA'DA HÜKÜMET İSTİKRARSIZLIĞINA YOL AÇIYOR

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.

- BAŞBAKAN SEBASTİEN LECORNU İSTİFA ETTİ

Macron'un 9 Eylül'de atadığı Başbakan Sebastien Lecornu, 5 Ekim'de yeni hükümeti kurmuştu.

Hükümete yönelik eleştirilerin ardından Lecornu, dün istifasını sunmuş ve Cumhurbaşkanı Macron tarafından kabul edilmişti.

Ülkenin içinde bulunduğu hükümet krizinden çıkması için, muhalefeti oluşturan farklı partiler, Ulusal Meclis'in feshedilmesi, sol kesimden bir başbakan atanması, Macron'un istifa etmesi veya görevden alınması gibi farklı çağrılarda bulunmuştu.

Macron, dün istifa eden Başbakan Sebastien Lecornu'ya, ülkeyi istikrara kavuşturmak için bir eylem platformu oluşturmak adına yarın akşama kadar müzakereler yapması talimatı vermişti.

Dün hükümeti kurdu bugün istifa etti