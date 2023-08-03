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Fransa'da alarm durumuna geçildi

Fransa'nın güneyindeki birçok bölgede 'yüksek yangın riski' nedeniyle alarm durumuna geçildi.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Fransa'da alarm durumuna geçildi
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Meteoroloji İdaresine göre, Bouches-du-Rhone, Sud-Est, Var ve Vaucluse'da kavurucu sıcakların etkili olması bekleniyor.

Bouches-du-Rhone'da "çok yüksek yangın riski" nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Sud-Est bölgesindeki 3 kesimde "orman yangını riski" nedeniyle bir alt seviye olan turuncu alarm ilan edildi.

Civardaki Var ve Vaucluse'da da yangın ihtimaline karşı "teyakkuzda olunması" çağrısı yapıldı.

Hazirandan bu yana Bouches-du-Rhone'da ikinci kez kırmızı alarm durumuna geçilirken, Var ve Vaucluse bölgesindeki 5 ormanlık bölüm turistik ziyarete kapatıldı.

Fransız yetkililer, ülkedeki her 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğunu belirtiyor.

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