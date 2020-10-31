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Güncel

Fransa'da alçak provokasyon! Camiye kundaklama girişiminde bulunuldu

Fransa'nın Chateaudun şehrinde, İslam Toplumu Milli Görüş'e (CİMG) bağlı camiye kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklama girişiminde bulunuldu.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 20:47 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 20:48
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CİMG Genel Sekreteri Fatih Sarıkır, yazılı açıklamasında, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından Chateaudun'da camiye bidonla benzin dökülerek yangın çıkarıldığını belirtti.

Yangının büyümeden kendiliğinden söndüğünü ifade eden Sarıkır, camide hasar oluştuğunu kaydetti.

Cami yetkililerinin şikayette bulunduğunu belirten Sarıkır, Fransız polisinin camiye gelerek incemelerde bulunduğunu aktardı.

Polisten yapılan açıklamada da olayın kundaklama girişimi olarak değerlendirildiğini ve açılan soruşturma kapsamında camiye ait kameranın kayıtlarının inceleneceği belirtildi.

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