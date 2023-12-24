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Fransa'da göç yasası polemiği sürüyor: Muhalefet yasayı Anayasa Konseyi'ne taşıdı

Fransa'da muhalif milletvekilleri, parlamentodan geçen ve anayasaya aykırı buldukları göç yasasını, Anayasa Konseyi'ne taşıdıklarını bildirdi.

AA24 Aralık 2023 Pazar 03:59 - Güncelleme:
Fransa'da göç yasası polemiği sürüyor: Muhalefet yasayı Anayasa Konseyi'ne taşıdı
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Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden milletvekili Antoine Leaument, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, muhalefetten NUPES ittifakını oluşturan partilerin, göç yasasını Anayasa Konseyi'ne taşıdığını belirtti.

Leaument, bu yasadaki birçok maddeyi iptal ettireceklerini dile getirerek, meclisteki farklı muhalif partilerin ortak basın açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, göç yasasındaki çok sayıda maddenin, anayasaya aykırı olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu partilerin, yasanın tamamını iptal ettirmek üzere, Anayasa Konseyi'ne taşıdıkları vurgulanan açıklamada, göç yasasının farklı maddelerinin, özel hayatın gizliliği ve eşitlik prensibi gibi hakları ihlal ettiği kaydedildi.

Fransız Parlamentosu, 19 Aralık'ta, göç yasasını kabul etmişti.

  • Fransa Göç Yasası
  • Anayasa Konseyi
  • Muhalif Milletvekilleri

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