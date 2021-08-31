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Fransa'da koronavirüs yüzünden 136 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 425 yeni vaka tespit edildi.

AA31 Ağustos 2021 Salı 22:58 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 23:05
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Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 494'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 425 artışla 6 milyon 765 bin 708'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 292'si yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 120 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,8'te kaldı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 638 bin 743'e ulaştı, 44 milyon 260 bin 593 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Buna göre, ülke nüfusunun yüzde 65,6'sı aşılanmış oldu.

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