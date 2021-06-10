İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2021 Cuma / 1 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4436
  • EURO
    10,2994
  • ALTIN
    514.674
  • BIST100
    1456.68
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi
Güncel

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

AA10 Haziran 2021 Perşembe 23:28 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 23:29
ABONE OL

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 68 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 299'a çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 475 artışla 5 milyon 729 bin 967'ye yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,1'e düştü.

Hastanelerde 2 bin 245'i yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 90 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 29 milyon 444 bin 218'e ulaştı, bunlardan 14 milyon 998 bin 320'sine ikinci doz uygulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.