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Fransa'daki olayların Türkiye'de de yaşanacağı iddiasını ortaya atan provokatörlere soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'daki olayların Türkiye'de de yaşanacağına ilişkin provokatif paylaşım yapanlarla ilgili resen soruşturma başlattı.

IHA2 Temmuz 2023 Pazar 13:58 - Güncelleme:
Fransa'daki olayların Türkiye'de de yaşanacağı iddiasını ortaya atan provokatörlere soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, yanıltıcı, yanlış algı oluşturarak kamu düzenini, kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama:

Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır

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