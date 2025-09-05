Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formaları giyen Rachid Ghezzal sezon başında Karadeniz ekibinden ayrıldı.

Bir süredir boşta olan tecrübeli futbolcu, Olympik Lyon ile sözleşme imzaladı.

Fransız kulübü, transferi resmen duyurdu. Öte yandan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin performansa dayalı olacağı belirtildi.

8 YIL SONRA DÖNDÜ

Lyon altyapısından yetişen Rachid Ghezzal, 2017'de ayrıldığı Fransız ekibine 8 yıl aranın ardından geri döndü.

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile 25 maça çıkan Ghezzal 4 gol ve 2 asist kaydetti.