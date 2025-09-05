İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2025 Cuma / 13 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2559
  • EURO
    48,4462
  • ALTIN
    4766.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fransa'ya geri döndü! Rachid Ghezzal resmen imzaladı
Güncel

Fransa'ya geri döndü! Rachid Ghezzal resmen imzaladı

Son olarak Rizespor'dan ayrılan ve yaz transfer döneminin başından bu yana boşta olan Rachid Ghezzal, Fransa'ya geri döndü. Yıldız futbolcu, Lyon ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi5 Eylül 2025 Cuma 20:27 - Güncelleme:
Fransa'ya geri döndü! Rachid Ghezzal resmen imzaladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formaları giyen Rachid Ghezzal sezon başında Karadeniz ekibinden ayrıldı.

Bir süredir boşta olan tecrübeli futbolcu, Olympik Lyon ile sözleşme imzaladı.

Fransız kulübü, transferi resmen duyurdu. Öte yandan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin performansa dayalı olacağı belirtildi.

8 YIL SONRA DÖNDÜ

Lyon altyapısından yetişen Rachid Ghezzal, 2017'de ayrıldığı Fransız ekibine 8 yıl aranın ardından geri döndü.

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile 25 maça çıkan Ghezzal 4 gol ve 2 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.