Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan 40 kişilik Fransız arama kurtarma ekibinin Başkanı Philippe Besson, deprem bölgesinde faaliyetleri süresince Türk halkından çok güzel işbirliği gördüklerini ifade etti.

Türkiye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan 40 Fransız itfaiye erden oluşan ekibi yöneten Uluslararası Acil Durum İtfaiyeciler Kurucusu ve Başkanı Besson, Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Besson, deprem haberini gece telefonuna gelen bildirimle öğrendiğini ifade ederek, "Çok hızlı, birkaç saat içinde Türk makamları uluslararası yardım çağrısında bulundu. Türkiye, uluslararası yardım çağrısını bu kadar hızlı yapıyorsa, durumun ciddi olduğunu düşündük." ifadesini kullandı.

AFAD'dan durumun ciddiyetini öğrendikten sonra 40 itfaiye eri ve 3 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip kurduklarını belirten Besson, "Türkiye'ye en kısa sürede ulaşabilmek için bir ulaşım aracı temin edip Ankara'ya ulaştık." dedi.

Besson, AFAD'ın koordinesinde Kahramanmaraş'a gittiklerini söyleyerek, bölgeye adım atar atmaz kent merkezine yönlendirildiklerini anlattı.

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan 12 katlı binaların 3 metrelik enkaza dönüştüğünü kaydeden Besson, "Çalışma zor olacak. Zaman gerekecek. Mağdurların yerini tespit etmek için çok fazla imkan gerekecek diye düşündük." dedi.

- ENKAZDAN 16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ SAĞ ÇIKARILDI



Kurtarma çalışmaları sırasında kentteki 3 arama kurtarma köpeğiyle 10 katlı bir binanın enkazının altında canlı birinin tespit edildiğini ifade eden Besson, "16 yaşında yaşayan bir genç kızı çıkarmak için 6-8 saat kadar bir bina üzerinde çalıştık. Genç kızın yanında annesini de ölü bulduk. Bina neredeyse iki parçaya bölünmüştü. Bu nedenle bir müddet çok rahat olmadık. Artçılar nedeniyle ekipler için endişeliydik." dedi.

Besson, bir başka binanın enkazından artçılara rağmen 60 yaşlarındaki bir kadını da çıkardıklarını ifade ederek, "Durum biraz zordu çünkü binanın içinde çalışmamız gerekiyordu. Önce serum takmak için sağlık ekibimizle mağdura ulaşmamız gerekiyordu. Ardından yavaş yavaş onu çıkarmayı başardık." ifadesini kullandı.

- SIFIRIN ALTINDA 15 DERECEDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI



Besson, arama kurtarma çalışmalarının bölgedeki zorlu hava koşullarından kötü etkilendiğine dikkat çekerek, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğünü ve arama kurtarma malzemelerinin buz tutuğunu hatırlattı.

Soğukla başa çıkmanın zor olduğunu, Fransa'da bu denli soğuk havaya alışık olmadıklarını söyleyen Besson, Türk halkının kendilerini ağırlamasından çok etkilediğini vurguladı.

- "KAHRAMANMARAŞ HALKI HİÇBİR ZAMAN ÜMİDİNİ KAYBETMEDİ"



Besson, "Kahramanmaraş halkı hiçbir zaman ümidini kaybetmedi. Bizim yanımızdaydılar. Elma, bisküvi getirdiler." dedi.



Philippe Besson, "Bize destek olmak için her şeyi yaptılar. Kent merkezine geldiğimiz ilk dakikalarda, ekipmanlarımızı boşaltmak, kutularımızı taşımak için bize yardım etmek isteyen gençler bizi görmeye geldi. Türk halkından çok güzel işbirliği gördük." diye konuştu.

AFAD'ın bölge halkı, yardım ekipleri ve yetkililerin birbirini anlayabilmesi için sahaya gönüllü tercümanları arama kurtarma ekiplerine dahil ettiğini anlatan Besson, "Bizimle beraber tercümanlar vardı. Bu iletişimi kolaylaştırdı. AFAD enteresan bir şey yaptı. İlk defa böyle bir şey gördük." ifadesini kullandı.

Besson, Kahramanmaraş-İstanbul seferinde pilotun uçaktaki tüm arama kurtarma çalışanlarına teşekkür ettiğini, İstanbul'da yerel makamların, Türk Hava Yolları personelinin kendilerini karşıladığını belirtti.

İstanbul'da havalimanındaki insanların ekibini alkışladığını aktaran Besson, "Bizim için duygulu bir an oldu. İnanılmazdı." dedi.

Besson, deprem bölgesinde çalışan ekip üyelerinin Fransa'ya döndüklerinde psikologlarla görüştürüldüğünü söyleyerek, "İki mağduru sağ çıkardık. Bu inanılmazdı. Ancak yaşamını yitirmiş çok sayıda kişi de çıkardık. Hatta çocuklar çıkardık. Kollarında çocuğunu tutan yaşamını yitiren babalar vardı." ifadesini kullandı.

- İZMİT DEPREMİ BENZETMESİ



Besson, daha önce deprem dolayısıyla Türkiye'ye iki defa daha geldiğini, İzmit ve Düzce'de görev yaptığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Ben İzmit'te olanlarla bir benzerlik kurdum. Benzer yıkımlar, kent merkezinde tamamen yıkılan alanlar buldum. Kahramanmaraş'ta bazı yerlerde çok büyük yıkımlar, ciddi yıkımlar vardı."

Besson, Avrupa düzeyindeki projeler kapsamında Türk arama kurtarma ekipleriyle doğal afetlere yönelik tedbir ve hazırlık konusunda çalıştıklarını söyleyerek, "(Deprem için) önlem almak konusunda konuşacak olursak, Türkiye'nin 1999'daki İzmit depreminden bu yana halkı hazırlamak için ciddi çok çaba sarf ettiğini biliyorum." dedi.

Merkezi Fransa'nın Limoges kenti olan Uluslararası Acil Durum İtfaiyeciler, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan bir arama kurtarma sivil toplum kuruluşu.