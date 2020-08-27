27 Ağustos 2020 Perşembe 09:24 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 09:25

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de engellemeyi amaçlayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye karşıtı cephenin diğer ismi Fransa’yla birlikte Kıbrıs açıklarında 3 günlük hava ve deniz tatbikatı başlattı. Üçlü, yanlarına bir gün önce Türk donanmasıyla tatbikat yapan İtalya’yı da aldı. Tatbikat, Türk donanması ve Oruç Reis’in görev alanının uzağında Kıbrıs adasının güneyinde yapılıyor. Tatbikat kapsamında Rum ve Yunan SAS komandoları gemilere yönelik operasyon senaryoları uygulayacak.

20 YIL SONRA KIBRIS’A F-16

Rum ve Yunan savunma bakanlıkları, tatbikatın dün başladığını duyurdu. Fransa ve İtalya tatbikatta son gün yani yarın yer alacak. İtalya’dan tatbikata katılan Durand De La Penne adlı muhrip, önceki gün de Türkiye ile tatbikat yapmıştı. Tatbikata katılan 3 Yunan F-16’sı Rumların Baf kentindeki Andreas Papandreu hava üssüne önceki gün indi. Yunan ve Rum televizyonları, Yunan uçaklarının 20 yıl aradan sonra ilk kez Kıbrıs’a indiğini belirtirken, Fransız savaş uçakları, Rumlarla yapılan askeri anlaşma çerçevesinde sürekli Rum yönetiminde konuşlanıyor. Ancak Türk Dışişleri dün, 3 Fransız savaş uçağının Kıbrıs Adası’na inmesinin “1960 Antlaşmalarına aykırı olduğunu” belirterek, Paris yönetiminin bu tutumunun “Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik ettiği” açıklamasını yaptı.

TATAR: FRANSA’NIN NE İŞİ VAR

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, Kıbrıs Rum yönetimi ile askeri üs anlaşması imzalayan ve Türkiye’ye karşı tatbikata katılan Fransa’ya sert tepki göstererek, “3 bin km ötedeki Fransa’nın burada ne işi var, bu tatbikatla neyi amaçlıyorsunuz. Türkiye Kıbrıs’ta garantör ülke, Fransa ile Rumların anlaşması uluslararası hukuka aykırı” dedi. Kıbrıs’ta garantör Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin onayı olmadan Rumlarla Fransa arasında imzalanan askeri üs anlaşmalarının geçersiz olacağını vurgulayan Tatar, “İmzalanan anlaşmalar da yapılan bu tatbikat da yanlıştır” diye konuştu.

FRANSIZ BAKAN HADDİNİ AŞTI

Hürriyet'in haberine göre, Fransa Savunma Bakanı Florance Parly tatbikata, Yunanistan ve Rum yönetimine Doğu Akdeniz’de destek vermek amacıyla katıldıklarını açıkladı. Parly, “Doğu Akdeniz bir gerilim alanına dönüşüyor, uluslararası hukuka saygı istisna değil, kural olmalıdır. Mesajımız net: Diyaloğa öncelik, işbirliği ve diplomasi. Böylece Akdeniz bir istikrar ve uluslararası hukuka saygı gösterilen bir alana dönüşür” şeklinde konuştu. Türkiye’ye yönelik haddini aşan bir ifade kullanan Parly, “Doğu Akdeniz bazılarının heveslerinin oyun alanı olmamalı” dedi. Emmanuel Macron yönetimindeki Fransa, Doğu Akdeniz’de Atina’ya destek vererek tansiyonu yükseltiyor.