28 Haziran 2020 Pazar 09:46 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 09:46

Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısın dünya basınında yankılanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar dünya basınında konuyla ilgili sayısız haber yapıldı. Gelişmiş ülkelerin basın kuruluşları ekiplerini Türkiye'ye göndererek Türkiye'nin sağlık sistemini yakından inceledi ve dünyaya bu başarıyı anlattı.

Akşam'ın haberine göre; CNN, BBC ve ZDF gibi dünya çapında basın kuruluşlarının ardından Fransa'nın en bilinen TV kanalı France 24 de Türkiye'nin sağlık sistemini ele alan bir habere yer verdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine hayran kalan France 24'teki haberde, Türkiye'deki hastanelerin ihtiyacı rahatlıkla karşılaması şaşkınlıkla karşılandı.

Türkiye'nin sağlık sistemi için övgü dolu ifadelerin yer aldığı haberde 83 milyon nüfuslu Türkiye'nin iki yüz binden az pozitif vaka bulunduğuna dikkat çekilerek Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısından gurur duyduğu belirtildi.

HASTANELERİN İHTİYACI KARŞILAMASI ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU

Koronavirüs semptomları gösteren hastaların gereklilik halinde hastaneye yatırıldığının belirtildiği haberde buna rağmen hastanelerin ihtiyacı karşıladığı ve hasta sayısının azalmasının başarıldığı vurgulandı.

Haberde, France 24 ekibinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çektiği görüntülere yer verildi.

Türkiye'nin başarısındaki genç nüfus ve yaşlıları huzur evlerine göndermenin yayın olmamasının da etkili olduğuna değinilerek bunun birçok ülkedeki gibi koronavirüsün yayılmasını engellediğine dikkat çekildi. Öte yandan şimdiye kadar Darülaceze'de koronavirüs kaynaklı bir ölümün kaydedilmediği biliniyor.

Ayrıca, Türkiye'nin son yıllarda sağlık sektörüne en fazla yatırım yapan OECD ülkeleri arasında yer aldığı bilgisine yer verildi.