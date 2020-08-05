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Fransız gazetesinden Başkan Erdoğan'a 'Fatih' benzetmesi: Akdeniz'de haritayı yeniden çizdi

Fransız Le Figaro gazetesinde Başkan Erdoğan'ın, Fatih Sultan Mehmet'e benzetildiği bir haber yayımlandı. Haberde 'Recep Tayyip Erdoğan'a göre, (Libya hükümeti ile yapılan) yeni askeri ve enerji iş birliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti.' ifadeleri yer aldı. Haberde ayrıca Başkan Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiği ifade edildi.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 07:30 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 07:30
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"Fatih Erdoğan" başlıklı haberde, Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'e benzetildi. Haberde, Erdoğan'ın Fatih Sultan Mehmet'in zamanında olduğu gibi eski imparatorluk gücünü sınırlarının ötesine taşımak ve Türkiye'ye gururunu geri vermek istediği belirtildi.

Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiğine dikkat çekilen haberde, Serrac'ın Batılı müttefiklerin kendisini yalnız bıraktıktan sonra Türkiye ile anlaşmak zorunda olduğu iddia edildi.

Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan'a göre, (Libya hükümeti ile yapılan) yeni askeri ve enerji iş birliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti." ifadeleri kullanıldı.

Akdeniz'de deniz sınırları konusunun Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin on yıllardır gerilmesine neden olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin Akdeniz konusunda Batılı ülkeler tarafından desteklenen Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) karşı yalnız olduğu kaydedildi.

Haberde, Erdoğan'ın GKRY'de ve Meis adası açıklarında sondaj faaliyetleri yapılması konusunda talimat verdiği ifade edildi.

Savaş gemilerinin keşif gemilerine eşlik etmesinin tansiyonun yükselmesine neden olduğu vurgulanan haberde, "Erdoğan Avrupalıların yaptırım tehdidine karşı geri adım attı ama teslim olmayacak. Doğu Akdeniz'deki zenginlikler için mücadele yeni başlıyor." görüşü aktarıldı.

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