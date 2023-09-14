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Fransız kadın Trabzon'da Müslüman oldu

Fransız vatandaşı Cindy Maylene, nişanlısıyla birlikte geldiği Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 19:10 - Güncelleme:
Fransız kadın Trabzon'da Müslüman oldu
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Nişanlısı Mikail Öncü ile Fransa'da yaşayan Cindy Maylene, İslam dinini araştırıp etkilendikten sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Nişanlısının memleketine gelerek akrabalarıyla tanışan Maylene için Sürmene Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi. Merasimde İlçe Müftüsü Abdullah Çobanoğlu, Cindy Maylene'ne İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Maylene "Hatice" ismini aldı. Merasim, dua ile tamamlandı.

Çobanoğlu, Hatice'yi tebrik ederek ihtida belgesi ile Türkçe ve İngilizce Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Çiftin Fransa'da evlenecekleri öğrenildi.

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