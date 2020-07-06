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  • Fransız Le Monde'dan çarpıcı yorum: Emperyalizme karşı savaşıyor
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Fransız Le Monde'dan çarpıcı yorum: Emperyalizme karşı savaşıyor

Fransa merkezli Le Monde gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini analiz etti. Le Monde'da “Erdoğan, Mustafa Kemal'in 1918'de verdiği mücadeleyi devam ettiriyor” ifadeleri kullanıldı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:09 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:17
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Türkiye’nin Akdeniz’deki adımlarından rahatsız olan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve destekçileri, Doğu Akdeniz ve Libya’da gerilimi artırmanın peşinde koşarken, Fransız medyasında Ankara’nın bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çeken yorumlar geliyor.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya’da oynanan oyunları alt üst eden rolünü analiz eden Fransa merkezli Le Monde, çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Gazete, geçmişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği mücadeleyi şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sürdürdüğünü söyledi.

Akşam'ın haberine göre, Le Monde gazetesi, Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin bölgedeki oyun değiştirici rolüne işaret etti. Gazetenin yazısında Gazi Mustafa Kemal ile Başkan Erdoğan karşılaştırıldı. Gazete, “Erdoğan, Libya politikasını ve gaz iddialarını savunmak için Mustafa Kemal’in 1918’den sonra Türkiye’yi bölmeye çalışan Batılı güçlere karşı mücadelesini sürdürüyor” ifadelerine yer verdi. 

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